Ideias de DIY

De acordo com as últimas tendências de upcycling o artigo de hoje é sobre projectos do it yourself. Ás vezes o que falta é inspiração e esse problema aqui é de fácil resolução! A sustentabilidade e a preocupação ambiental estão patentes e são falados por todos. Mas nem todos passam da conversa à prática e o nosso objectivo é mesmo esse: motivá-lo a reciclar objectos antigos e sem vida em algo funcional e super atractivo. No entanto, os produtos finais obtidos depois do processo de reciclagem geralmente tiram partido do material inicial – papel é usado como papel e o vidro como o vidro.

A ideia por trás do upcycling é, no entanto, de dar uma segunda vida a objectos ou materiais inúteis, partidos ou gastos. Vejas as fotografias seguintes e ponha mãos à obra!