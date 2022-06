As melhores dicas para decorar o seu corredor!

Uma grande tela ou quadro, vários quadros pequenos posicionados sem uma geometria rigorosa ou as melhores fotografias de família emolduradas. Qualquer uma destas ideias “cai bem” no que toca a revestir as paredes de um corredor. Considere compor o seu próprio “hall of fame” – ou será antes um “hall of memories”? – em sua casa. É bonito, fácil de executar, deixa uma marca mais personalizada e, cereja no topo do bolo, é pouco dispendioso. Esta ideia lembra-nos que também pode vestir as paredes do corredor com um conjunto de pratos, por exemplo. Se é coleccionador e já tem uma quantidade considerável de pratos que compra aqui e ali, quando vai em viagem ou nas lojas da sua cidade, então dê-lhes destaque no seu corredor.