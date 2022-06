Decorar uma sala pequena

Para além de uma excelente equipa de designers de interiores, a QuartoSala inclui no seu catálogo o melhor das marcas internacionais. Este Sofá Undercover é da autoria da designer Anna Von Schewen e combina muito bem com ambientes neutros, com ligeiros apontamentos de cor. Além disso, o seu ar leve e descomprometido faz dele ideal para uma sala de estar muito reservada, nas águas furtadas de uma casa, como esta, muito bem iluminada. Depois, brinque com as formas do compartimento e faça o seu puzzle criativo, a contrariar a falta de espaço.