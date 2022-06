Decoração fantástica para sala de jantar e sala de estar

Como já sabe tão bem, gostamos de o presentear com uma primeira imagem que muito dificilmente o deixará sair da frente do ecrã. Começamos com uma sala de sonho, certo? Para além de uma luz única e maravilhosa, esta é uma sala cujas dimensões não serão as mais comuns, ainda assim o exemplo é simplesmente delicioso e vale a pena falar sobre ele. Sala de estar e de jantar encontram-se bem divididas no mesmo espaço, queremos com isto dizer que não há a menor possibilidade de estes dois espaços se confundirem. Em concordância com as dimensões da sala, também a mesa é para muitas pessoas. Numa paleta de cores onde a cor pérola brilha em todo o seu esplendor a madeira e as plantas adicionam-lhe um ar tropical que nos faz adorar este espaço.