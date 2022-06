​14 Casas Com As Entradas Mais Fabulosas De Sempre

Os projectos do arquitecto Aquiles Nícolas Kílaris, de São Paulo, merecem a nossa melhor atenção. Casas com projectos modernos e arrojados fazem parte do portefólio deste excelente profissional. Nesta casa podemos ver uma entrada ladeada por pequenas luzes inseridas no próprio piso, com trajecto em curva que lhe propicia muita delicadeza e elegância.