Um cantinho delicioso chamado casa

Não tem muito espaço na sua casa e quer torná-la bonita e confortável?! Não desespere, tudo é possível!

E já pensou em morar numa pequena ''cabana'' ou usar uma para maximizar a área útil da sua casa?!

Pois é disso que lhe falamos hoje, um pequeníssimo espaço, como uma ''cabana'', com tudo o necessário, conforto e ainda bom gosto.

Óptimo para o seu jardim, criando um espaço de apoio para festas, um estúdio para artistas, um espaço de hóspedes ou até, se sonha ter um retiro do tipo ''room with a view'' , quarto com vista, este é o conceito para si! Estes espaços servem as mais diversas utilizações.

O conceito é desenvolvido pela equipa inglesa Plankbridge, mestres em criar este tipo de espaços em madeira, estas ''cabanas'' ou ''roulotes'' têm um estilo clássico de inspiração vitoriana. Inspirados no passado mas com modernidade.

Curioso? Conheça aqui o conceito…