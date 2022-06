Alojamento descontraído com sabor a férias

Como foi dito o pano de fundo aqui são cores claras sobre as quais se destacam alguns elementos. Aqui chama atenção o vermelho usado nalgumas peças de mobiliário que são ora mais clássicas ora mais modernas. Por todo o espaço há detalhes a observar. Espacialmente repare que a cozinha integra um espaço de ilha neste caso como uma mesa para refeições, uma utilização bastante eficiente. Repare ainda por exemplo no candeeiro e nos bancos e não deixe de deter o olhar sobre o bonito quadro à direita, do farol de Cascais.