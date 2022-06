10 fantásticas soluções para espelhos de casa de banho!

Para os verdadeiros apaixonados pela natureza, nada melhor que esquecer o seu próprio reflexo e ver o reflexo das árvores lá fora! Projecte a sua casa de banho estrategicamente, deixando literalmente uma janela no lugar do espelho, que lhe permita observar a natureza lá fora! Verá como não se arrependerá. No entanto, e porque o espelho não poderá ser descartado nesta divisão da casa, opte por lhe dar menos relevo: adquira um espelho pequeno, talvez reversível, que poderá servir de decoração em cima da bancada do lavatório ou numa prateleira e que possa auxiliá-lo em situações específicas.