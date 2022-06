Um exemplo fantástico de reabilitação

Esta imagem mostra uma outra fachada do edifício. Também aqui são evidentes os traços do passado, que foram mantidos e conferem imenso charme ao espaço: os arcos nas portas, algumas paredes em pedra, o candeeiro ou a própria guarda da varanda, em ferro. Elementos adicionados que formam este bonito espaço são por exemplo as caixas rústicas com plantações e uma poltrona em pele, uma imagem muito agradável.