Casa modular contemporânea com o mesmo conforto que uma casa tradicional (Em 5 Fotos)

Esta casa na Coreia do Sul é o epítome da contemporaneidade. É perfeita para uma família numerosa e para receber visitas. A ampla moradia de dois andares até inclui uma kitchenette no piso superior, para além da cozinha no piso inferior. O piso superior foi, originalmente, construído como espaço para os hóspedes.

Como referido no título, trata-se de uma casa modular. Os módulos que compõem a casa são produzidos numa linha de produção industrial e depois montados no local consoante as preferências dos moradores. É um tipo de construção moderno e sustentável, pouco dispendioso e de rápida execução.

Vamos conhecê-la mais de perto.