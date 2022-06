6 garagens que o vão deixar de boca aberta!

Adora trabalhos manuais? Então a sua garagem pode ser o seu paraíso! Adquira ou construa você mesmo uma bancada e toda a arrumação necessária para as suas ferramentas e instrumentos de trabalho. Depois, é só ocupá-las com todos os apetrechos: berbequins, pregos, martelos, linhas e costura, máquinas, colas, etc. Ter tudo no sítio é meio caminho andado para que o seu hobbie não morra e é a direcção certa para se inspirar nas suas grandes criações! Com crianças por perto, só não se pode esquecer da segurança, mantendo tudo fora do alcance e da vista dos mais pequenos – patudos incluídos!