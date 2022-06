É uma igreja portuguesa com certeza !

Apesar de, com pena nossa, não lhe podermos mostrar toda a área circundante à igreja (pois não tivemos acesso a essa imagens), levantamos o véu e contamos-lhe um bocadinho mais. O Museu da Luz é um espaço de linhas modernas que combina na perfeição com as linhas mais clássicas da igreja. No seu interior podem ser vistos objectos antigos e históricos típicos da região e com atenção reparar nos materiais escolhidos para os revestimentos – pedra, madeira – com grandes clarabóias de luz natural e também grandes vãos em vidro. Estes vão de grandes dimensões permitem ver a planície com outros olhos, quase que como emoldurados pela caixilharia da janela. A atmosfera é calma e tranquila.

Existe uma zona pedonal feita em pedra que faz a ligação do museu à igreja e respectivamente a uma zona de estar criada para se conviver ao ar livre, toda ela também em construção de pedra.

As paredes em alvenaria de xisto extraída in situ, as abóbadas em tijolo artesanal e as argamassas e rebocos de cal, recebem de novo as cantarias de pedra que durante séculos consolidaram o culto litúrgico do lugar da Luz.