35m2 de estilo e glamour!

Sejamos realistas, este apartamento é minúsculo! Com apenas 35 metros quadrados de área total raramente temos visto casas tão pequenas, mas olhando para as fotografias apercebemo-nos que igualmente raro é encontrar casas tão bem conseguidas. Um apartamento pequeno de tamanho, mas enorme no estilo e no glamour!

Falemos do estilo… Tapetes macios, couro real, materiais de alta qualidade. Aqui o luxo é levado muito a sério!