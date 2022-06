Top 5 e as dicas perfeitas para adaptar em sua casa

Não é nenhum segredo que construir uma casa tradicional não é barato, muito menos no início de vida de um casal jovem quando o orçamento ainda é restritivo. É por isso que muita gente opta por desenhar e construir casas mais simples, sustentáveis e de baixo-custo.

Com este livro de ideias, pretendemos mostrar-lhe dez casas que foram construídas a um baixo preço. A nossa intenção é que encontre nelas uma inspiração para projectar e construir a sua. Para além disso, queremos provar-lhe que habitar uma casa económica não significa viver mal ou numa casa feia. Muito pelo contrário. Incluímos o preço aproximado de cada uma das construções para lhe dar uma ideia do que se pode chegar a gastar. Não se esqueça que ao clicar sobre as imagens pode aceder a fotografias adicionais das casas e obter mais informações sobre as mesmas. Lembramos-lhe, também, que a homify não é responsável pelos projectos destas casas. Para mais detalhes, deve consultar os gabinetes responsáveis pelos projectos assinalados no canto inferior esquerdo de cada imagem. Vamos vê-las.