Móveis de sala – 10 grandes novidades

Há quem diga que a cortiça é o petróleo português, por ser uma das nossas fontes de riqueza e de grande via de exportação, pelo mundo inteiro. É um facto, a cortiça é uma material importantíssimo no nosso país e não apenas usado em rolhas de garrafas. Hoje em dia, é explorado até mais não, tira-se partido ao máximo da cortiça, para vestuário, marroquinaria e móveis. Como é o caso da empresa Creative- Cork, sediada em Salvaterra de Magos, que fabrica móveis com cortiça e madeira, fabricados à mão e usando as melhores técnicas de marcenaria tradicionais portuguesas. Este aparador é um móvel perfeito para a sua sala de estar que respira e transpira alma lusófona!