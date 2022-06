Decorar com as tendências de 2015

Chegou antes de 2015, mas veio para ficar. O recurso ao cinzento é uma espécie de encontro com a filosofia back to basics, não fosse ele uma cor de perfeita neutralidade, sofisticação plena e grande versatilidade. Ora pense numa coordenação com a qual o cinzento fique mal. É difícil. Certo? Estamos rendidos a esta tonalidade a que tão facilmente os nossos olhos se adaptam pela sua sofisticação e carácter despretensioso.

Há esquemas de cores que funcionam particularmente bem como é o caso do cinzento com o branco, do cinzento com o azul ou do cinzento com o bege acinzentado. Atmosferas onde estes tons prevalecem transmitem-nos uma sensação de tranquilidade e conforto, como se de um refúgio se tratassem. Se quiser causar mais impacto, pondere combinar o cinzento com cores como o fúchsia. Tem, também, cinzentos com uma gradação mais calorosa como o vermelho, o amarelo ou castanho.