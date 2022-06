O meu espaço de trabalho em casa

Tem um quarto amais em casa? Confortável e luminoso? Porque não faz dele um espaço de trabalho. Este é um exemplo bastante fácil de implementar: um tapete moderno e confortável sobre o qual se encontra uma secretária comprida com uma cadeira de design e um candeeiro, estão reunidas as condições para uma agradável tarde de trabalho, não acha?! O espaço está ainda decorado com alguns passepartouts e algumas palavras sobre a família. Um exemplo inspirador da autoria da equipa MUDA Home Design.