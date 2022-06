Recuperação fantástica de casa de campo

No meio de uma paisagem montanhosa, o lote encontra-se no cimo de um vale entre os terrenos agrícolas responsáveis pela subsistência económica da aldeia e uma das ruas de trânsito local. Os espaços provenientes da construção fragmentada encontravam-se bastante frágeis e por isso não havia qualidade construtiva ou interesse arquitectónico que motivasse a sua permanência. Apesar do núcleo central do conjunto também resultar de uma evolução volumétrica que começou num só corpo e acabou por dar origem a um segundo volume a uma cota superior, a sua estrutura em alvenaria de pedra tipicamente portuguesa fizeram com que estes dois espaços fossem o centro da nova intervenção.