Antes e depois – remodelação de uma casa do séc.XVI

É com todos as características que frisámos, que Ca'Spineda recuperou o seu antigo esplendor. O edifício não só ganhou em beleza como que se tornou numa casa inteligente, onde os sistemas eléctricos se podem activar de maneira remota, as cortinas se podem fechar automaticamente (tanto por uma questão de segurança como por privacidade). No interior encontra-se o sonho de qualquer dona de casa: aspiração central com sistema de auto-limpeza, que significa que se pode limpar cada centímetro de casa de forma bastante eficiente, incluindo a garagem.

Em suma, uma casa do séc. XVI com toda a tecnologia e comodidade do séc XXI.