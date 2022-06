16 vedações de jardim que o seu vizinho vai querer copiar!

Por muito que o principal foco de um jardim seja a vegetação que nele habita, também deve ser criterioso na escolha da vedação. É uma estrutura grande que chama a atenção e que, como tal, se deve harmonizar com o estilo do jardim e da casa. Para além disso, também importa no que diz respeito a proteger a casa. Referimo-nos à segurança e à privacidade.

O ideal é pedir ajuda a um arquitecto paisagista que saberá organizar o espaço da melhor forma, incluindo nele a vedação mais apropriada.

A pensar nisso, criamos este livro de ideias no qual incluímos 16 vedações para inspirar a sua.