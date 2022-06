30 painéis de televisão para deixar a sua sala fantástica

Uma das inovações mais recentes e que vem vindo a conquistar cada vez mais consumidores, é o televisor plasma ou a televisão plana. Seja de LED, LSD ou plasma, as televisões modernas trazem inúmeras vantagens: melhor reprodução das cores, transmissão rápida e resolução dinâmica em múltiplos tamanhos e modelos. Além de ter sido uma novidade tecnológica para os amantes de cinema, jogos e entretenimento, os novos modelos de televisão adaptam-se muito melhor ao estilo de vida contemporâneo, já que são detentoras de um design mais discreto e prático.

Se antes era necessário um grande móvel para apoiar as antigas e pesadas televisões, agora, com um sistema funcional, o mesmo objecto pode ser colocado na parede sem esforço.Estes painéis de apoio são uma solução inteligente que ajudam e facilitam imenso na hora de projectar a sala de estar. Ajudam a poupar espaço, acabando por simplificar a rotina quotidiana, criando uma ambiente perfeito para longas horas de cinema. Claro que outra decisões também são essenciais para completar um ambiente de estar confortável: a escolha certa do mobiliário, os acabamentos e a decoração. Estes painéis de televisão são perfeitos para divisões pequenas e estreitas, pois de uma maneira geral, resolvem problemas de falta de espaço.

Hoje seleccionámos diferentes projectos que trazem maravilhosos painéis em diversos acabamentos, assim ficará consciente das inúmeras possibilidades que tem para criar uma sala multimédia perfeita.