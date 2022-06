Uma casa em forma de L para uma vida muito confortável

Uma casa de tamanho considerável no campo com a natureza a envolvê-la. Soa a sonho, não é? São muitas as pessoas a tornar este sonho realidade e a construir as suas casas longe da cidade para viver esta vida de silêncio e de repouso. Bom, pelo menos aos fins-de-semana e durante as férias.

A casa que vamos hoje conhecer situa-se no Japão e foi construída por arquitectos com um profundo entendimento sobre como o edifício se deveria mesclar com o contexto envolvente.

Veja em pormenor o trabalho encantador dos arquitectos do Atelier N.