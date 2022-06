Uma linda casinha de bonecas

O que dizer? O espaço de sala de refeições e cozinha é mesmo lindo! Amplo, luminoso, revestido de cores bem claras, o espaço é dominado pelos tetos altos, com as suas vigas de madeira, formados pelas duas água do telhado, e alegrado pela parede de fundo em tom verde água.

A zona de refeições, composta com móveis de madeira, num jogo de claro e escuro, e uma cristaleira com um estilo retro vintage, abre sobre a área de cozinha, contrastando de forma singular com as suas cores brancas e o seu estilo tão moderno. E não podemos seguir sem falar da bancada de apoio móvel, extremamente útil para manter as coisas necessárias à mão em espaços com áreas tão generosas como este.

Um toque eclético, entre o novo e o antigo, e um pouco shabby chic!