Casa arrojada repleta de surpresas

Como o titulo do nosso artigo de hoje revela, o projecto que lhe damos a conhecer é certamente um projecto de uma equipa de arquitectos portugueses. Com a liderança do arquitecto João Laranja Queirós o projecto foi executado no ano de 2009, na Rua Camilo Castelo Branco em Vila Nova de Gaia, Portugal. Num lote de 7x4 metros este projecto ganha vida em betão à vista branco com interiores em branco e pavimento em madeiras claras.

A luz, como iremos ver, é sem duvida o grande factor desta construção.