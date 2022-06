Uma casa simplesmente fantástica

A partir desta imagem podemos apreciar melhor as vistas e o maior espaço desta casa. É certo que é composto por sala de estar, jantar e cozinha e o hall de entrada também está presente à esquerda, mesmo ao virar da esquina com o jardim de inverno.

Todas em divisões comunicam com o exterior e pressuposto com o jardim, através das transparências das janelas. As cores claras adequam-se a ambos os espaços e os tons mais escuros aparecem como pequenos detalhes no mobiliário e decoração. De estilo contemporâneo e linhas simples, os sofás, as poltronas e a mesa de centro completam e limitam o espaço, sem a necessidade de tapetes e carpetes – mostrando com todo o seu esplendor o pavimento em soalho de madeira. Nos tectos o desenho de iluminação aparece aplicado em pequenos focos e ainda em calhas e aparecem distribuídos nas diferentes e distintas áreas.