O poder de cada cor!

O branco, assim como o preto, é uma cor clássica que nunca compromete, que reúne unanimidade. As suas principais qualidades são por nós conhecidas. É a cor da pureza e da luz. Uma divisão com paredes brancas é uma divisão que nos parece de imediato mais ampla e arejada. É, assim, uma cor utilizada amiúde quando a ideia é fazer um espaço pequeno parecer maior. O branco coaduna-se com uma decoração minimalista e vemo-lo com frequência em interiores que vão ao encontro do estilo escandinavo onde menos é mais e tudo ganha mais força e significado sobre um pano de fundo em branco. Não tem que optar pelo branco puro. Tal como o cinzento, também ele tem “fifty shades”. O marfim, o tom pérola, o branco sujo, o off-white são boas alternativas. Dir-lhe-íamos que funciona bem em qualquer parte da casa, sobretudo na cozinha e na casa de banho onde a sensação de limpeza é importante. Mas, um quarto todo branco e arrumado é um regalo! Olhe lá para a imagem que não nos deixa mentir.