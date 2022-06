Tapetes redondos para a sua casa

Se gosta de opções decorativas que façam o chamado pandan, então este exemplo é para si. Esta sala não podia ser pensada ao nível da cor de uma forma mais milimétrica, ora repare, o verde, o branco e o castanho são as cores principais da sala e precisamente as cores do tapete redondo onde se encontra o conjunto de cadeiras e mesa de centro. Um exemplo em que o jogo de cor é o mais importante a salientar, pois não só é o que mais salta à vista, como é também uma forma de decorar – bastante especifica, há que referir – que se for do seu agrado pode ser uma fonte de inspiração. Como também aqui já referimos as cores são apenas sugestões, o que é realmente importante é o conceito, pois é a partir dele que se pode divertir a decorar a sua casa.