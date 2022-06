Mobiliário e decoração para cozinhas pequenas

Hoje na homify apresentamos-lhe 10 propostas para mobiliário e decoração da sua cozinha pequena, bem como tornar esse espaço mais atraente. Todos nós sabemos que cozinhar é uma actividade diária que nos dá prazer e relaxamento, ou por vezes complica-se, seja pela falta de tempo ou por razões profissionais. No entanto, com os amigos ou com a nossa família, esta actividade poderá ser feita com mais diversão! Cozinhar será assim uma experiência desafiadora e muitas vezes experimental, onde cada pode libertar a sua criatividade. Este é a zona social da casa, para almoços e jantares, e se alguma vez decidimos organizar uma festa em casa, sabemos que mais cedo ou mais tarde, as pessoas começarão a reunirem-se na cozinha! A cozinha funcional deverá ser um local equilibrado, saudável e cheio de vida! Isto poderá ser conseguido com uma multiplicidade de elementos, tais como: armários, mesas, cadeiras, entre outros.

Para conseguirmos alcançar uma cozinha perfeita, mesmo com reduzidas dimensões, será preciso ter em conta todos os detalhes e não será uma tarefa fácil. A selecção de cada elemento é fundamental, portanto, veja o nosso artigo e descubra algumas maneiras de torná-la cada vez mais, um espaço personalizado e simpático para todos!