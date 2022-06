Design a quanto obrigas: 10 Cadeiras de design intemporal que ficam bem em qualquer espaço

Neste artigo apresentamos-lhe o melhor design de cadeiras que usam o plástico como material principal, para a cozinha, quarto, sala e restantes espaços da sua casa. Desenhadas pelos nossos fantásticos arquitectos e designers, as cadeiras fazem parte do mobiliário que usamos no quotidiano, e deverão ser elementos esteticamente agradáveis, ergonómicos e, por que não, coloridos! Em casa ou no trabalho, o plástico é um material muito usado e apreciado pela fácil maneabilidade. Com um desenho inteligente, poderemos criar vários objectos com esse material, e tornar o nosso espaço mais atractivo e sedutor. Intemporal, elegante e bonita, o uso do plástico esteve sempre ligado à indústria criativa. Tal facto não nos surpreende, pois este material é mais eficiente, possibilitando ambientes únicos, minimizando sons e odores pela habitação. Assim sendo, hoje apresentamos-lhe 10 cadeiras em plástico, capazes de marcar o espaço e influenciar o nosso quotidiano.

Para o leitor que está a pensar em actualizar o mobiliário em sua casa, ou simplesmente para quem está à procura de novas ideias, deixamos este livro de ideias para que se possa inspirar em casa!