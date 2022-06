Design de mobiliário: cadeiras em madeira

Usar madeira é praticamente uma fórmula vencedora, chique e elegante ao mesmo tempo poética… O ambiente da imagem surge com o simples desenho de um conjunto de mesa, banco e cadeiras em madeira. A relação entre as linhas do design da cadeira e a sua forma simples, tornam-a mais atraente e única para a decoração da sala de jantar A madeira é muito popular e o seu uso está associado à cultura do norte da Europa. A sua textura e cor dão-lhe um aspecto quente, natural e muito acolhedor, o que se encaixa perfeitamente com o design contemporâneo e os restantes elementos. Se optarmos por um interior em madeira, sabemos que poderá ter durabilidade e resistência, que acabam por compensar. As marcas deixadas pela passagem do tempo não estragam a madeira, mas darão mais corpo e personalidade.