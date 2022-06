Quando a decoração com espelhos faz a diferença

Nesta agradável casa de banho, o estilo clássico invade a bancada do lavatório e o espelho com a sua delicada moldura. Com detalhes suaves, o tom de madeira envelhecida misturada com os tons pastéis do papel de parede floral, todos os pormenores são importantes. Para escolher o espelho ideal para o seu ambiente, deve avaliar primeiramente o espaço envolvente. Um bom espelho no tamanho correcto deve permitir uma boa visualização de grande parte do corpo, mas se os espaços forem mais limitados, visualizar a cabeça e uma parte do tronco, já se tornam úteis para o ambiente.