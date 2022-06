Quartos e mobiliário para bebés meninas

Hoje na homify apresentamos-lhe os melhores quartos e mobiliário para meninas recém-nascidas, com um toque de criatividade e inspiração! O quarto é um lugar único, pessoal e importante em nossa casa, e torna-se especial quando conseguimos tirar todo o proveito do seu espaço e dos seus elementos. É um lugar onde até os mais pequenos procuram o silêncio para relaxar ou trabalhar. Assim sendo, os quartos pequenos tendem a ser mais acolhedores e, acompanhando esta tendência, o design veio contribuir para o aumento da qualidade e do conforto destes espaços: desde berços a pequenos sofás que se transformam em camas, armários flexíveis, estantes multi-funcionais, espelhos que recriam o campo visual, entre outros. Quando a tarefa é decorar para bebés ou crianças, a casa gira à volta das suas brincadeiras e o quarto delas ainda mais. À medida que elas vão crescendo é necessário reinventá-lo, adaptando-o aos novos desafios do crescimento. Há, contudo, regras de decoração, que não se alteram. Brinque com as cores, personalize os vários elementos, deixe-os expressarem a sua criatividade também, tendo sempre em conta a sua segurança e comodidade!