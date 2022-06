5 Desenhos de cozinhas ideais para o seu apartamento

Podem ser pequenas ou grandes as cozinhas dos nossos apartamentos, independentemente do tamanho procure ter uma área onde se sinta feliz e com a qual se identifica.

As próximas imagens que lhe deixamos vão dar resposta a alguns dos seus problemas, no momento de organizar a sua cozinha de apartamento. São as ideias porque vão desde o moderno ao clássico, simples ou mais trabalhadas. Seja qual for a sua opção, lembre-se sempre que os profissionais da homify dão asas aos seus sonhos.