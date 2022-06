10 tapetes para a sua sala!

Nesta fotografia mostramos duas zonas da mesma sala, projectada por Tiago Patricio Rodrigues: a zona de estar e zona de refeição. Se queremos um tapete mesmo fofinho, daqueles que nos dão imensa vontade de nos deitar em cima deles, nada como escolher um tapete com uma textura tipo “pêlo de coelho” e não devemos pensar que estes tapetes são apenas para a casa de banho ou quarto. Como vemos, resultam mais do que bem numa zona de refeições ou sala de estar, debaixo da mesa de jantar e cadeiras ou não!

Do lado direito, temos a zona de estar, em que os tons usados maioritariamente são cores quentes e castanho, também presentes no tapete, apesar de ter um padrão totalmente diferente do quadro ou das almofadas. Uma mistura de padrão que resulta muito bem porque as cores de mantêm. O padrão oriental fica sempre interessante não só na sala como em halls e quartos.