Casa de apenas um andar – discreta mas fantástica

Desde o exterior, a casa conta com uma fachada muito discreta que resguarda cautelosamente as magníficas áreas interiores. As paredes criam uma excelente privacidade nesta zona ao ar livre com uma fantástica piscina. Aqui, os habitantes podem aproveitar plenamente com amigos e familiares sem se preocuparem com olhares mais indiscretos. Uma excelente forma de levar toda a vida e desenho ao interior, sem ostentar nada a partir do exterior.