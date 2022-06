A casa simples que sempre desejou: perfeita!

O quarto privilegia os tons lilás, adequados para criar ambientes tranquilos. A cabeceira é numa tonalidade mais escura, tal como as almofadas sobre as quais repousam as outras almofadas brancas e as circulares. O edredão branco evita que o uso do roxo se torne excessivo. A manta, ao fundo, traz mais conforto ao casal. De cada lado da cama, há uma mesa de cabeceira de linhas clássicas. As mesas de cabeceira são, a nosso ver, demasiado altas para a cama em questão.