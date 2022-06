5 projectos DO IT YOURSELF

Conhece as iniciais DIY? E o seu significado? DIY é uma abreviação de ’Do It Yourself, do inglês faça você mesmo, que equivale em português ao “faça você mesmo”. Traduz um espírito empreendedor e apostam em projectos que qualquer pessoa consegue realizar pelas suas próprias mãos.

De acordo com as últimas tendências de upcycling o artigo de hoje é sobre 5 projectos de Do it yourself. Ás vezes o que falta é inspiração e esse problema aqui é de fácil resolução! A sustentabilidade e a preocupação ambiental estão patentes e são falados por todos. Mas nem todos passam da conversa à prática e o nosso objectivo é mesmo esse: motivá-lo a reciclar objectos antigos e sem vida em algo funcional e super atractivo. No entanto, os produtos finais obtidos depois do processo de reciclagem geralmente tiram partido do material inicial.

Tem vontade de descobrir mais? Inspire-se com as ideias que seleccionámos para si!