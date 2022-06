Conheça o Loft do Avô: humilde por fora, mas cheio de estilo por dentro!

O loft do avô ocupa a antiga garagem da residência construída pelo próprio vovô Henricão, na década de '50. A casa situa-se no Bairro do Horto, em Belo Horizonte, no Brasil e o projecto partiu da necessidade do avô Henrique Fernando ter um novo espaço para habitar uma vez que o acesso ao interior fazia-se por via de uma escada muito comprida, pouco apropriada para um idoso. Por este motivo, o avô passou a alugar a parte da casa onde morava à maternidade vizinha, ocupando, por sua vez, a oficina onde trabalhou ao longo de toda a vida a consertar aparelhos eléctricos.

O loft tem uma área total de 60 m² e o projecto foi concebido pelos arquitectos do gabinete MEIUS Arquitetura.