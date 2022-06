Mini apartamento para jovem rapaz

Ao entrar no apartamento percebemos de imediato como é bonito e simples. As 3 cores e materiais predominantes neste espaço irão ser vistas nas restantes divisões. O castanho claro presente na madeira, o branco nas paredes e o cinzento oriundo do cimento. Este último material é usado em várias divisões que estruturam as poucas divisões do apartamento. A madeira contrasta fortemente com o lado frio associado ao cimento e aparece aplicada no pavimento e nos móveis.

Para completar a simplicidade das superfícies, os têxteis, os focos de luz e as peças de mobiliário presentes são muito chamativas e divertidas – como o tapete às listas de zigue zagues preto e branco.