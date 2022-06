A elegância de um apartamento de 65 m2

Não nos cansamos de dizer: não existe casa pequena, mas sim mal aproveitada! Chegou a hora de remodelar esta casa, apenas mudará de cara se jogarmos com a distribuição. Aproveitar melhor o espaço, repensar as divisões e criar uma ligação distinta entre os ambientes, são elementos chaves na hora de planear a remodelação de uma casa. E foi o que aconteceu com este pequeno apartamento no centro de Bilbau. Com uma distribuição muito fraccionada, esta casa de 65 m2 estava cheia de portas e corredores.

A mudança não afectou muito o número de divisões. Os quartos e as casas de banho mantiveram-se no seu local original, mas a sala e a cozinha mudaram totalmente de forma e agora as duas zonas encontram-se no mesmo espaço, deixando a luz fluir entre elas.

O segredo deste projecto de MADG Architect será descoberto passo a passo, através das imagens seguintes. Fica connosco?

Fotografias: Elker Azqueta.