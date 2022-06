Como organizar os seus sapatos de uma forma criativa e original

O calçado espalhado no chão é inestético. Mas, um pequeno e discreto móvel, à semelhança do da imagem, pode resolver o problema. Na verdade, trata-se de um móvel do IKEA adaptado pois os espaços vazios foram preenchidos com cestos de vime com as medidas exactas para preencher os nichos. Repare que cada cesto tem uma etiqueta com o nome do membro da família a que pertencem. Esta técnica é ideal para evitar contratempos de última hora naquelas manhãs agitadas.