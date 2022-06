Casa fechada para o exterior, mas com interior fantástico

Os responsáveis por este projecto, os construtores da empresa Modular Home, levaram a cabo a construção desta moradia unifamiliar destinada a uma família com filhos que teve que mudar de casa com vista a desfrutar de mais espaço. A nova casa conta com um amplo jardim e com piscina. Trata-se de uma casa com um vincado estilo moderno com formas ortogonais, volumes cúbicos, duplas alturas e coberturas planas. Tudo isto levado a cabo de uma forma rápida através de um sistema pré-fabricado e modular com placas de betão.