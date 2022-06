8 cozinhas pequenas com boas ideias para decorar a sua

Uma cozinha pequena não é, necessariamente, uma cozinha com pouco espaço. É o caso deste projecto funcional e com espaço para tudo: arrumar, cozinhar, lavar, comer… e viver! Por se tratar de uma cozinha aberta para a sala, pode-se fazer isto tudo e conversar com a família e/ou amigos ao mesmo tempo. Com uma estética moderna e cores ousadas, a cozinha rompe com a estrutura conservadora de qualquer modelo tradicional.