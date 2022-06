15 portas principais fantásticas

As portas de madeira continuam a ser as favoritas para se instalar tanto no interior, como no exterior. São seguras, resistentes – se se eleger a madeira apropriada para o clima da região e se lhes for dada a devida manutenção – e versáteis. A porta utilizada na casa da nossa primeira imagem é ampla e imponente. A superfície envidraçada emoldura a porta, criando um contraste interessante com a madeira.