Uma casa familiar rústica e contemporânea

Esta perspectiva da fachada mostra-nos como a habitação claramente possui traços antigos e tradicionais. A sua forma conta-nos que esta teria sido em tempos, uma casa rural destinada a funções agrícolas e de exploração campestre.

Depois da renovação, esta casa foi convertida numa habitação uni-familiar privilegiando o conforto e o bem-estar dos seus habitantes. Todos os espaços foram adaptados para receber uma família com duas crianças.

A fachada principal revestida de branco e caiada já revela um pouco do que iremos encontrar no seu interior, no entanto o melhor mesmo é continuar desse lado!