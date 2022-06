12 decorações que trarão um novo look à sua casa!

Decorar, é o verbo principal neste livro de ideias. Sabemos que gostam de o conjugar…

eu decoro, tu decoras, ele/ela/você decora, nós decoramos…

Sim, nós decoramos. Nós ADORAMOS decorar. Sabe porquê? É que podemos trazer um pouco de nós no espaço mais importante das nossas vidas: a nossa casa! Afinal, ele é o nosso espelho.

Também sabemos que a decoração que usávamos há uns atrás pode não dizer nada hoje em dia. É um pouco como a moda do vestuário, vão-se mudando os gostos. E é normal que isso aconteça. Além desta alteração, temos sempre a influência das tendências da moda, pois tal como sucede nas passarelas, o mundo do interior também segue as tendências.

Por isso, decidimos reunir num só livro de ideias, não duas, nem 6, mas 12 ideias de decorações para o inspirar. É muito, mas perdemos a cabeça, queremos que tenha aqui a sua fonte de inspiração. Curioso por descobrir?

Então, siga que o caminho é este…