Uma casa inteligente: o futuro aqui à porta

Já imaginou como seria conseguir controlar todas as luzes, ou mesmo a televisão da sua casa a partir do seu dispositivo móvel? Perfeito não é?! No entanto, automatizar uma habitação não significa pressupõe apenas o controle da iluminação; pressupõe também o controlo climatérico ou mesmo outro tipo de sistemas, como é o caso da sauna. Por exemplo, é possível ligar o dispositivo e aquecer o espaço com antecedência para que, aquando da sua utilização esta já esteja quente e pronta para ser usufruída!