Apartamento de 53 m² com ideias geniais que o vão encantar

Decorar com quadros é sempre uma opção interessante. As paredes despidas tornam os espaços algo impessoais e frios. Na sala de estar deste apartamento, evidencia-se uma tela a preto e branco que não só decora o espaço, como também põe em destaque uma das paredes principais – a que está atrás do sofá. Para reforçar a presença deste elemento, a parede foi revestida com um papel de parede com linhas verticais que, por sua vez, empresta textura ao ambiente. São detalhes que fazem a diferença.