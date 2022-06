Um Inverno rigoroso na companhia dos tecidos

Com as ruas vestidas a Inverno, os dias cinzentos tornam-se os nossos companheiros do quotidiano, e com eles tendemos a usar roupas mais escuras e tristes. Fazer um dia de trabalho, apanhar o metro, estar na fila do banco… e quantas mais rotinas que nos deixam a pensar no silêncio da nossa casa. À memória surgem os quentes tecidos, escondidos no armário durante o último Verão, e agora, saem para nos protegerem deste frio que veio para ficar por algum tempo. Em casa, temos a tendência de usar cores mais suaves nos nossos quartos. O quarto é um dos espaços da casa onde devemos usar mais cortinas, tapetes, roupas de cama, colchas e almofadas, pois são estes que garantem um bom descanso. No entanto, será necessário decoração com a maior das atenções aos detalhes. Hoje na homify apresentamos-lhe estas pequenas soluções para esta altura do ano, estas que tanto precisamos diariamente!