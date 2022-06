A cor ideal para cada espaço

As cores são um dos principais veículos para nos despertar sensações. Cores claras sugerem-nos uma envolvência tranquila, os tons escuros são misteriosos e dramáticos e os vibrantes trazem alegria ao ambiente. Há tantas opções que é difícil saber qual se adequa melhor a cada parte da casa. No artigo de hoje, deixamos-lhe alguns palpites, cientes de que a tipologia e decoração existentes em sua casa podem não se coadunar com as nossas ideias. Cada espaço é um espaço e é difícil encontrar certezas absolutas em relação a este assunto. No entanto, podemos sempre ter em conta algumas referências antes de pintar as paredes lá de casa. Antes de tomar uma decisão definitiva, experimente as cores na parede porque o que vemos no catálogo pode não ser bem aquilo de que estávamos à espera.

É errada a ideia de que, através da cor, procuramos sempre mais amplitude. Numa sala demasiado grande e com tectos altos, podemos querer precisamente o contrário e torná-la mais fechada e acolhedora. Acima de tudo, a cor da nossa casa deve reflectir a nossa personalidade e estado de espírito. O que quer ver antes de dormir? Que cor quer que o receba no hall de entrada? E na sala de estar onde vai passar tanto tempo e receber os seus amigos?

Leia o nosso texto e tire algumas conclusões.